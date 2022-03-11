طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح وأمطار وتوقف حركة الصيد بسبب نوة «الحسوم»

شهد طقس كفر الشيخ، اليوم، رياحا شديدة وأمطار في بعض المناطق وارتفاع الأمواج ما جعل محافظ الأقليم اللواء جمال نور الدين، يقرر استمرار توقف حركة الصيد لليوم الثاني على التوالي، وذلك بسبب نوة «الحسوم» الجنوبية الغربية الممطرة.

طقس كفر الشيخ اليوم.. وقف الصيد ببحيرة البرلس

ووفق غرفة عمليات المحافظة فإن المحافظ قرر وقف حركة الصيد في بحيرة البرلس والبوغاز وحركة الملاحة بميناء الصيد لليوم الثاني على التوالي، وذلك لسوء طقس كفر الشيخ اليوم، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية بشكل كبير، فضلا عن هبوب الرياح التي تؤدي لتعرض المراكب للغرق خلال رحلات الصيد.

رفع الطوارئ لمواجهة سوء طقس كفر الشيخ اليوم

وقررت المحافظة رفع الطوارئ لمواجهة سوء طقس كفر الشيخ اليوم، وذلك خلال نوة «الحسوم» التي تستمر لمدة 7 أيام وهي جنوبية غربية ممطرة على كل أنحاء البلاد، وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمدن، بالتواجد بشكل مستمر في الشوراع لرفع آثار مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية وأمام المجمعات الخدمية والحكومية والمدارس.

كما شدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة التنسيق بين الجهات المختلفة وخاصة شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إصلاح أي أعطال محتملة خلال نوة الحسوم، فضلا عن استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية لمتابعة حالة الطقس أولا بأول ومتابعة حدوث أي طارئ محتمل.

طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح شديدة

فيما يشهد طقس كفر الشيخ اليوم هبوب رياح شديدة على مختلف مناطق المحافظة، على الرغم من تساقط الأمطار، وتتسبب الرياح في اقتلاع الأشجار وسقوطها على بعض الطرق، لذلك ناشدت المحافظة المارين عبر الطرق توخي الحذر لتفادي وقوع الحوادث.

كما ناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين بعدم ركن سياراتهم أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة تفاديا لوقوع حوادث.