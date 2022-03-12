طقس أسيوط اليوم.. انخفاض درجة الحرارة ورياح محملة بالأتربة والعظمى 19

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، إذ تشهد المحافظة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويميل الطقس إلى البرودة، مع نشاط زائد للرياح في معظم الأنحاء.

حالة الطقس بمحافظة أسيوط

وتسجل درجة الحرارة العظمى بالمحافظة 19 درجة مئوية، وتصل الصغرى إلى 6 درجات مئوية، فيما تبلغ نسبة الرطوبة 46%، مع وجود مؤشرات ضعيفة لسقوط الأمطار، ونشاط زائد للرياح 21 كم/ ساعة.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وسط توقعات بهبوب الرياح المحملة بالأتربة.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا شديد البرودة ليلا، حيث تسجل القاهرة 17 درجة مئوية فى درجة الحرارة العظمى، كما توقعت أن يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية نهارا، شديد البرودة ليلا.

تحذير لقائدي المركبات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح الخماسينية، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما وجهت الهيئة تحذيراتها لقائدي السيارات والمركبات الثقيلة من تجاوز وزيادة السرعة المقررة على الطرق السريعة، تجنبا لوقوع أي حوادث على الطريق، وطالبت المواطنين بعدم تخفيف الملابس تحسبا لتغيرات الطقس المناخية حتى يسود اعتدال في حالة الطقس.