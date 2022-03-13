حقيقة تخفيف المناهج الدراسية بالجامعات خلال شهر رمضان

تنتظم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، في الأسبوع الرابع على التوالي للفصل الدراسي الثاني 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وانتظام أعمال خطط التطعيمات بالنسبة للجرعة الثانية والجرعة الثالثة التنشيطية الثالثة، مع تأكّيد استمرار خطط التطعيم والتطهير للمنشآت الجامعية ضد المرض، إذ أكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على انتظام العملية التعليمية دون رصد أي مشكلات، مشيرين إلى أنَّ الدراسة ستكون منتظمة خلال شهر رمضان دون تأجيل أو تعطيل أو تخفيف للمناهج الدراسية وأنَّها ستسير وفقًا للخريطة الزمنية.

انتظام الفصل الدراسي الثاني دون رصد مشكلات

وأكّد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، انتظام العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وجرى تأكيد على استمرار خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الدراسة منتظمة خلال شهر رمضان 2022، وأنه لا توجد اي قرارات بالتأجيل أو التعطيل أو التخفيف للمناهج الدراسية، وستسير وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

انتظام الدراسة خلال شهر رمضان

و في السياق ذاته، أكد رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبدالنبي، أن الدراسة منتظمة خلال شهر رمضان المبارك دون تخفيف للمناهج أو تعطيل للدراسة، كما أن هناك جدولًا زمنيًا محددًا للفصل الدراسي الثاني معلنًا من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مشيرًا إلى انتظام خطط الجامعة فيما يتعلق بإجراءات عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، وكذلك عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

ومن جهته، أكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بالفصل الدراسي الثاني، موضحًا أن الجامعة انتهت من تطعيم منتسبيها بالجرعتين الأولى والثانية ضد فيروس كورونا، وأنه يجرى حاليًا منح الجرعة التعزيزية الثالثة، وفقًا للفئات التي حددتها وزارة الصحة.