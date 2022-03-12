الجامعات الخاصة تعلن الأماكن المتاحة للطلاب العائدين من أوكرانيا

بدأت الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الأسبت، الكشف عن الأماكن المتاحة بكلياتها أمام الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، وقبولهم وفقًا للقواعد والاشتراطات التي حددها مجلس الوزراء، وأبرزها التحويل إلى التخصصات المناظرة لتلك التي دروسها في الجامعات الأوكرانية.

قيمة المصروفات الدراسية

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الالتزام بقرارت مجلس الوزراء فيما يتعلق بالطلاب القادمين من أوكرانيا، لافتًا إلى أن الالتحاق بالكليات سيكون وفقًا للضوابط والقواعد التى حددها مجلس الوزراء، وكذلك الالتزام بقيمة المصروفات الدراسية المعلنة مطلع العام الجاري.

وأشار سرحان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الجامعة بدأت الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للجامعة، منوهًا بأنه سيجرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا خلال إجراءات التقديم.

تطبيق قرارات مجلس الوزراء

وأكد رئيس الجامعة المصرية الروسية الدكتور شريف حلمي، في تصريح لـ«الوطن»، بدء الإعلان عن جميع المقاعد الشاغرة بالجامعة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل، حيث جرى التشديد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن آليات قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا بمختلف الكليات.