عبدالغفار: لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا في الجامعات الحكومية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جرى تشكيل لجنة أزمة للتعامل مع ملف الطلاب العائدين من أوكرانيا البالغ عددهم 3220 طالبًا وطالبة، مؤكدًا أنه لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا في الجامعات الحكومية.

وأكد عبد الغفار، خلال تصريحات تليفزيونية إصدار قائمة بالجامعات الأوكرانية المعترف بها في مصر، ووضع شروط للتحويل منها، من بينها أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة واجتاز المواد التأهيلية العلمية، من خلال امتحان تقييم مستوى.

عبدالغفار: «معندناش مبعوث واحد على كفالة الدولة في أوكرانيا»

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «معندناش مبعوث واحد على كفالة الدولة المصرية في أوكرانيا، ولدينا 6 طلاب مبعوثين في روسيا، وسيتم تحديد مستوى الطلاب العائدين من أوكرانيا».

وأشار عبدالغفار إلى وضع ضوابط لهؤلاء الطلاب من أجل القبول في الجامعات المصرية، مع التعامل بحرص في هذا الملف، حفاظًا على مستقبلهم، مؤكدًا ضرورة أن يقدم الطالب أوراقَا ثبوتية بشأن دراسته في الجامعات الأوكرانية.

ولفت إلى أن مجموع بعض الطلاب الدارسين في أوكرانيا بالثانوية العامة 55%؛ إذ اختاروا دراسة بعض المجالات في الخارج بعد عدم قبولهم في مصر، بسبب ضعف مجموعهم، لافتًا إلى أن ثمة 85 ألف وافد يدرسون في مصر من دول مختلفة.

عبدالغفار: «ملناش دعوة بالدارسين في الجامعات الأوكرانية أون لاين»

وأوضح أن العائدين من أوكرانيا يمكنهم الدراسة في الجامعات الخاصة والأهلية، بعد خضوعهم لاختبار مركزي في قصر العيني وجامعة عين شمس، لافتًا إلى أن بعض الطلاب لا يملكون أوراقًا ثبوتية لكن الدولة ستتعاون معهم: «بالنسبة إلى الدارسين أون لاين، ملناش دعوة بهم، لأن الطالب لازم يتقدم بأوراق ثبوتية لإثبات الإقامة».

وأوضح أن الطالب حتى يتخرج يجب أن يمضي عامًا دراسيًا على الأقل في مصر: «في منهم كان فاضله أسبوعين ويتخرج، لكن مهما كان لازم الطالب يدرس سنة كاملة على الأقل عشان يتخرج».