جمهور حفلة شيرين عبد الوهاب يدعمها بعد بكائها: «إحنا في ضهرك»

حفلة شيرين عبد الوهاب.. واحدة من الكلمات التي بحث عنها محبي شيرين مؤخرا عقب تداول عدد كبير من مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو شاركته من حفلها الأخير الذي أحيته في دولة الكويت الشقيقة، والذي شهد حضورا وتفاعلا كبيرين من قبل محبيها.

وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الفيديو الذي شاركته مع متابعيها من حفلها في دولة الكويت، عبر صفحتها الرسمية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي تغني أغنيتها الشهيرة «مشاعر»، وانتهى الفيديو ببكائها.

جمهور حفلة شيرين عبدالوهاب بالكويت: «إحنا في ضهرك»

وساند جمهور حفلة شيرين عبد الوهاب، الفنانة بعدما بكت عقب غناء «مشاعر»، وقدّم عدد كبير منهم الدعم لها، إذ كتب أحد الحسابات يدعى «محمود»: «إحنا في ضهرك يا روحي.. ارجعلنا شيرين بتاع زمان القوية الجميلة اللي بتفرح في وسط جمهورها وكلها نشاط وشغف»، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

متابعي شيرين عبد الوهاب بعد حفلها بالكويت ينتظرونها في مصر والسعودية

بينما كتب أحد الحسابات يدعى «أونلي سارة»، عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، «أبدعتي أمس حبيبتي ومنتظرينك بالسعودية يا روح قلبي، بحبك»، في حين تمنى الحساب آخر أن تحيي حفلة جديدة لها في مصر، قائلًا: «يا رب حفلة في مصر بقا».

في حين قام عدد من متابعي شيرين بإبداء إعجابهم بظهورها المختلف، خلال حفلها في الكويت، إذ قالت واحدة من متابعيها، «شكلك مرة كان يجنن لطيفة»، بينما كتبت أخرى، «تجنني مرة عسل ولعتيا لدنيا».

كما طالب عدد من متابعيها عبر صفحتها بألا تحزن مرة أخرى، حيث كتب أحد الحسابات، «أبدعتي شيري بس كافي حزن الله عليك»، بينما كتبت أخرى، «بنحبك شرين وربنا يهون عليك تحية وتقدير ليك من المغرب».