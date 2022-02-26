لمياء جمال نجمة «ذا فويس»: شيرين عبد الوهاب تنمرت على شكلي

حلت الفنانة التونسية لمياء جمال نجمة «ذا فويس»، ضيفة على برنامج «مع الفارس»، الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، على شاشة قناه الرشيد.

لمياء جمال: شيرين عبد الوهاب تنمرت على شكلي

وقالت «جمال» إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تنمرت على شكلها لعدم اختيارها لها كمدربة، موضحة: «أنا كنت افتكرها تمزح في الأول كما كانت تفعل معى هي والمدربين لاختار منهم ولكن أنا اخترت صابر الرباعي، وهذا أثار غضب الفنانة شيرين عبد الوهاب وبدأت كلما تراني تتنمر على شكلي».

وأضافت لمياء جمال أنها ليست إنسانة فقيرة، وبالرغم مما حدث فأنها تحب الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتستمع دائما إلى أغانيها قائلة: «الله يرزقها ويعطيها الصحة والعافية».

من هي لمياء جمال؟

يذكر أن الفنانة لمياء جمال، طرحت أغنية جديدة منذ عدة أشهر بعنوان «نجمتي» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، تحت عنوان نجمتي، من كلمات وألحان سيف الفارس، وتوزيع أحمد المهندس، وحققت الأغنية ما يقارب من مليون مشاهدة.

وتعد لمياء جمال فنانة تونسية مشهورة، ولدت في الأول من سبتمبر لعام 1971م، وتبلغ من العمر حوالى ثلاثة وأربعين عاما، وقدمت الكثير من الأغاني التي من خلالها حصلت على الشهرة العالمية، وكانت في بداية حياتها تعيش حياة البؤس والفقر.

ومن أشهر أعمالها الفنية أغنية «البشمركة»، التي لقت تفاعلا كبيرا من الجمهور التونسي حينها وحققت على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ما يقارب من 4 ملايين مشاهدة، وأغنية «مايفيدون».