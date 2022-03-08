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شيرين عبد الوهاب في اليوم العالمي للمرأة: «كل عام وأنت أجمل وأقوى»

كتب:

وداد خميس
07:08 م | الثلاثاء 08 مارس 2022
الفنانة شيرين عبد الوهاب

الفنانة شيرين عبد الوهاب

احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب باليوم العالمي للمرأة، ونشرت فيديو لها خلال لقائها في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، وقالت خلال الفيديو: «الناس تحس أد إي إحنا كستات جامدين جدا، وقد ما بنصبر وبنشيل بندي، إحنا بندي دلوقتي طاقة حلوة، فحين إننا ممكن نكون محتاجين الطاقة دي».

شيرين عبد الوهاب تهنئ المرأة بيومها العالمي

وعلقت شيرين عبد الوهاب على الفيديو خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»: «كل سنة وكل ست قوية ومثابرة وصامدة، كل سنة وكل ست محققه حلمها، كل سنة والمرأة رمز الحياة فهي مثال للصبر والأم والأخت والزوجة، كل يوم وأنت القوة والطموح، كل يوم وأنت الأمل والنجاح، كل يوم وأنتِ المعلمة، كل يوم وأنت الخير والحب، كل يوم وكل عام وأنت أجمل وأقوى».

شيرين عبد الوهاب تروج لحفلها في الكويت

وتستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت يوم 11 من مارس الجاري، وحرصت على الترويج له عبر حسابها على «تويتر»، إذ نشرت البوستر الرسمي للحفل وعلقت عليه: «4 أيام وأكون مع أهلي وحبايبي أهل الكويت، مستنياكم يوم 11-3».

شيرين عبد الوهاب تعبر عن سعادتها بالمشاركة في برنامج الدوم

وأحيت «عبد الوهاب» مؤخرًا حفل افتتاح برنامج اكتشاف المواهب «الدوم»، الذي يذاع الفترة الحالية على شاشة قناة ON، وأعربت عن فرحتها بإحياء الحفل، وكتبت عبر «تويتر» بعد حلقتها في البرنامج: «افتتاح برنامج الدوم أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية، مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنية، مصر بلد الفن، مصر منارة الفن في الوطن العربي، مصر أم الدنيا، تحيا مصر».

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بقلم وداد خميس