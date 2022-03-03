شيرين عبد الوهاب تستعيد شعرها الطويل في «بوستر» أغنيتها الجديدة

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بـ«لوك» جديد، وذلك في أحدث ظهور لها، إذ رصد الجمهور تغيير شكلها وكذلك «قصة» شعرها، إذ استعادت شعرها الطويل، بعدما «حلقته» قبل شهرين ونصف تقريبًا.

وطرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بوستر أغنية جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مُعلقة عليها بقولها: «غنوا معايا.. على مسرح شيرين»، دون الإفصاح عن أي تفاصيل مرتبطة بذلك المشروع.

ظهور خاص لـ شيرين عبد الوهاب على مسرح الدوم

يذكر أنّ الفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهرت مؤخرًا على مسرح برنامج الدوم، الخاص باكتشاف المواهب، في أولى حلقاته، والذي يُعرض يومي الخميس والجمعة عبر قناة أون، وهو العمل الذي تنتجه شركة «ميديا هب سعدي- جوهر» وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الشائعات تطارد شيرين عبد الوهاب بشأن عودتها لـ حسام حبيب

وانتشرت العديد من الشائعات على مدار الأسابيع القليلة الماضية، عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب بعد انفصال دام لشهرين، وذلك حسب ما أعلن المنتج الفني يوسف دندش، قبل أن تنفي ذلك خلال بيان رسمي نشرته عبر «تويتر»، مشيرة إلى أنها ستقاضي جميع من روج لتلك الشائعات.