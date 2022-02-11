يوسف دندش يصر على عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب رغم نفيها: «زرتهما في البيت» (فيديو)

فجّر يوسف دندش منظم الحفلات الشهير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عودة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى الفنان حسام حبيب بعد انفصالهما في أزمة هزت الرأي العام وقتها بعدما ظهرت الفنانة حليقة الشعر خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

دندش يؤكد عودة «شيرين» لـ«حسام»

فرغم نفي الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخبار المتداولة عن عودتها للمطرب حسام حبيب، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إلا أن يوسف دندش منظم الحفلات الشهير أكد الخبر، وأنه زار بالفعل شيرين وحسام حبيب في بيتهما.

وقال يوسف دندش في اتصال هاتفي مع برنامج «ET بالعربي» إنه تأكد من استئناف العلاقة الزوجية بينهما، لافتًا إلى أنه اتصل على هاتف شيرين عبد الوهاب ورد حسام حبيب عليه موضحا أنه هذا لا يعني أنه أصبح مدير أعمالها إنما زوجها ويشرف على أعمالها.

وأشار يوسف دندش إلى أنه تحدث في البداية مع حسام حبيب ثم استكملت شيرين عبدالوهاب معه الحوار.

استقبلاه في منزلهما

وأجرى ربيع هندي مذيع برنامج «ET بالعربي» اتصالًا مع يوسف دندش وتبين له أنه في الطريق لمنزل شيرين قائلًا: «اليوم كلمتني شيرين وعزمتني وأنا لبيت الدعوة وشيرين وحسام أصدقائي وعلى مستوى الشغل وعلى المستوى الشخصي بحترمهم وبقدرهم»، لافتًا إلى أن الزيارة كانت للتنسيق بخصوص بعض الحفلات القادمة.

وهنأ يوسف دندش شيرين وحسام حبيب على عودتهما لنشاطهما الفني القادم، لافتًا إلى أنهما استقبلاه في منزلهما برقي واحترام متبادل وسيعيشان حالة من النشاط الفني وعدد من الحفلات القادمة مؤكدًا أنهما نشيطين ومتفائلين بالأيام القادمة مشيرًا إلى أن حسام حبيب لديه ألبوم يسجله حاليًا.

وكانت شيرين قد نفت الأخبار المتداولة حول عودتها لحسام حبيب عبر تغريدة مقتضبة على حسابها الشخصي بموقع «تويتر».