«الداخلية الكردستانية»: قصف أربيل تم بـ12 صاروخا باليستيا

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل، نفذ بـاستخدام 12 صاروخا باليستيا بعيد المدى.

هجوم صاروخي استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل

وتعرضت أربيل عاصمة كردستان العراق لهجوم صاروخي من خارج العراق فجر اليوم، مستهدفاً القنصلية الأمريكية في المدينة.

قصف قناة «كردستان 24»

كما تضررت قناة «كردستان 24» بمصيف صلاح الدين في المدينة للقصف كونها قريبة من مبنى القنصلية، ولم يسفر عن الاستهداف وقوع ضحايا حتى الآن.