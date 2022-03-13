أول تعليق من الحكومة العراقية على انفجارات أربيل: لن ننحني للجبناء

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في أول تعليق له على الانفجارات التي هزت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، منذ قليل، إن بلاده ستتصدى لأي مساس بأمن المواطنين.

وأضاف مصطفى الكاظمي، «الاعتداء الذي استهدف أربيل العزيزة تعد على أمن شعبنا، سنتصدى لأي مساس بأمن مدننا ومواطنينا»، حسبما أفادت فضائية «العربية الحدث» الإخبارية في نبأ عاجل.

كما طالب رئيس حكومة كردستان مسرور بارازاني، من الأهالي الصبر والالتزام بتعليمات الأجهزة الأمنية، قائلا: «أطلب من أهل أربيل الشجعان الصبر والالتزام بتعليمات الأجهزة الأمنية، أربيل لا تنحني للجبناء»، حسبما أفادت فضائية «العربية الحدث» الإخبارية في نبأ عاجل.

أربيل تتعرض للقصف

وتعرضت أربيل عاصمة كردستان العراق لـ 12 صاروخا باليستيا أطلقت على المدينة مصدرها خارج العراق، حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» الإخبارية، نقلا عن إعلام عراقي في نبأ عاجل.

وذكر مراسل فضائية «روسيا اليوم» أن المعلومات الأولية تشير إلى تعرض القنصلية الأمريكية في المدينة لقصف عنيف.

وأكد المراسل تعرض قناة «كردستان 24» بمصيف صلاح الدين في المدينة للقصف كونها قريبة من مبنى القنصلية، وأن القصف تسبب بأضرار مادية للقناة، من دون معرفة فيما إذا تسبب القصف في وقوع ضحايا.

وكشف وزير الصحة بإقليم كردستان العراق بأن انفجارات أربيل لم تسفر عن ضحايا أو إصابات، بحسب قناة «العربية الحدث»، في نبأ عاجل.