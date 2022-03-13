طقس مطروح اليوم.. هبوب رياح وانخفاض درجة الحرارة وتوقف العمل بـ3 مواني

تتعرض محافظة مطروح، اليوم الأحد، 13 مارس 2022، لطقس سيئ من مدينة الحمام شرقا إلى حدود محافظة الإسكندرية، وبطول 550 كيلو مترا على السواحل الشمالية الغربية، مروراً بمراكز ومدن العلمين والعلمين الجديدة وسيدي عبدالرحمن والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم على الحدود المصرية مع الشقيقة ليبيا.

وتضرب نوة الحسوم المحافظات الساحلية، ومنها مطروح، ما أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة ووجود صقيع يحاصر مختلف الأنحاء.

درجات الحرارة في طقس مطروح

ويشهد طقس اليوم في مطروح، اليوم الأحد 13 مارس 2022، تقلبات حادة، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 13 درجة، والصغرى 8 درجات، في أقل معدل لها هذا الأسبوع، بينما سجلت نسبة الرطوبة ارتفاعا بواقع 56%، وسرعة الرياح 26 كم/ في الساعة، مع وجود غيوم وسحب محملة بمياه أمطار متوقع سقوطها في أي وقت على مدار اليوم، بنسبة سقوط سجلت 17%.

غلق 3 مواني في مطروح والسلوم

وأكد منصور الفردى رئيس جمعية الصيادين في مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن النوة التي تتعرض لها البلاد خاصة المدن الساحلية، أثرّت على حالة البحر وعدم استقراره، بينما توقفت سروح الصيد والعمل بمواني مطروح والسلوم الثلاثة، ومنها ميناء مطروح الشرقي وميناء مطروح الغربي، ومُنع خروج المراكب للصيد لحين تحسن الأحوال الجوية، واستقرار البحر مرة أخرى بنهاية النوة.

وبدأت نوة الحسوم في 9 مارس الجاري، وتستمر لمدة 9 أيام، تشهد خلالها تقلبات جوية من أمطار وانخفاض درجات الحرارة ورياح وبرودة وغيوم حتى نهاية الأسبوع الجارى.