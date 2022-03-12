هدية الرئيس.. 30 جمعية تشارك في قافلة حياة كريمة بمحافظة الغربية

استقبلت محافظة الغربية، اليوم، قافلة غذائية «هدية الرئيس» ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

وقال علي سليمان، منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الغربية، إن القافلة تضمنت 200 ألف كرتونة مواد غذائية جرى توزيعها في مراكز محافظة الغربية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والأهلية على المستحقين من الأهالي.

توزيع المواد الغذائية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

وأوضح «سليمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك من جمعية إلى 5 جمعيات في كل قرية من قرى مراكز المحافظة، وما يقرب من 30 جمعية على مستوى المركز، لافتا إلى أنه يجرى توزيع المواد الغذائية بالتنسيق مع الجمعيات لضمان التوزيع على المستحقين.

فائض في الكراتين الغذائية

وأشار منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الغربية، إلى أن المبادرة بدأت بجمع الأسماء ومقارنته للتأكد من عدم التكرار بالتنسيق مع الجمعيات، موضحا أن هناك فائض من كراتين المواد الغذائية لحين الوصول لعدد أكبر من المستحقين للرعاية، وبعد التأكد من تغطية تلك الشريحة بالكامل سيتم الانتقال لشريحة العمال في المصالح الحكومية ودعمهم بما يحتاجون إليه من مواد غذائية.