منسق «حياة كريمة»: بدء توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية بالغربية

أعربت زينب سامي، منسق مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري بمحافظة الغربية، عن شعورها بالسعادة والفخر بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية، مؤكدة أنها بالرغم من سعادتها بهذا التكريم إلا أنه وضع على عاتقها مسئولية العمل على نفسها بشكل أكبر، فمبادرة «حياة كريمة» بدأت في مركز زفتي محافظة الغربية، كي تقوم بخدمة 54 قرية و 88 تابعًا.

البدء في توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية بالغربية

وأضافت «سامي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه تم البدء في توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية بمحافظة الغربية، وهذه الكراتين والصناديق تُعد دعمًا لأهالينا من الفئات الأكثر احتياجا، وتم الانتهاء من توزيع 24 ألف صندوق مواد غذائية بمركز زفتي يوم الاثنين الماضي، وتم توزيع 16 ألف صندوق بمركز سمنود ومستمرين في توزيع صناديق المواد الغذائية.

رصف كافة الطرق وتطوير المدارس في الريف المصري

وأوضحت منسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الغربية، أن الريف المصري كان ينقصه العديد من الخدمات، ومنذ بداية مبادرة «حياة كريمة» يتم العمل على البنية التحتية الخاصة بالقرى، فضلًا عن أنه يتم العمل على دخول الغاز لقرى محافظة الغربية، بالإضافة إلى تحسين خدمة الإنترنت، ورصف كافة الطرق وتطوير المدارس، وتحسين الخدمة الصحية لتعمل على نظام التأمين الصحي الشامل.