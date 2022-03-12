«هدية الرئيس».. 12 ألف صندوق مواد غذائية لقرى حياة كريمة في «قطور» بالغربية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة وصول 12 ألف صندوق مواد غذائية لأهالي مركز قطور، في محافظة الغربية، لتوزيعهم على المستحقين ضمن مبادرة «هدية الرئيس» بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، وذلك بالتزامن مع وصول 6 شاحنات محملة بـ12 ألف صندوق مواد غذائية في الخامسة صباحاً، إلى مركز بسيون، ليتم توزيعهم على المستحقين في بسيون.

16 ألف كرتونة لأهالي سمنود

وكانت «حياة كريمة» أعلنت توزيع 16 ألف كرتونة، ضمن «هدية الرئيس» على أهالي مركز سمنود بمحافظة الغربية، من خلال المتطوعين، وكانت البداية من مركز زفتي بالغربية، والتي استقبلت 12 شاحنة تحتوي كل منها علي 2000 كرتونة مواد غذائية بإجمالي 24 ألف كرتونة، فضلا عن 6 شاحنات لمركز سمنود بإجمالي 12 ألف كرتونة ليتم توزيعهم على المستحقين، بالإضافة إلى 6 شاحنات تحمل 12 ألف كرتونة لمركز قطور، و6 شاحنات تحمل 12 ألف كرتونة مواد غذائية إلى بسيون.

200 ألف صندوق مواد غذائية لتوزيعهم على الفئات المستحقة بالغربية

وأطلقت المبادرة أكبر قافلة غذائية تتكون من 200 ألف صندوق مواد غذائية لتوزيعهم على المواطنين الأكثر استحقاقا بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية، بالتعاون مع شركة صافي، تحت شعار هدية الرئيس، إذ تساهم حياة كريمة بالعديد من القوافل المتنوعة، سواء الغذائية أو الطبية، في كل القرى الأكثر احتياجا بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، إلى جانب إطلاق عدة قوافل تنموية إلى محافظة أسوان شملت على مواد غذائية وطبية عديدة.