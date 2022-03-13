«الأرصاد» تحذر المواطنين من برودة الطقس: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنّ الانخفاض في درجات الحرارة الملحوظ مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، نتيجة لتأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من جنوب وشرق أوروبا، والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة في الليل والنهار.

طقس بارد نهارا وليلا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» والذي يعرض على القناة الأولى ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنّ الطقس خلال فترة النهار سيكون بارد على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائلا للبرودة على شمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد أنَّه مع دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتصل إلى 8 درجات مئوية على القاهرة الكبرى ويكون الطقس شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة.

سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة

وشرحت أنَّه مع وجود السحب على سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري، سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وذلك على فترات متقطعة من اليوم.