ظاهرة مختلفة العام الجاري.. الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية بدءًا من الخميس المقبل.

وأضافت أنَّ البلاد شهدت انخفاضًا في درجات الحرارة بدءًا من الخميس الماضي، بلغت ذروة الانخفاض أمس الجمعة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي

وأكدت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت في برنامج السفيرة عزيزة على قناة dmc، أنّ درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي في مثل هذه الأوقات من العام بنحو 6 درجات، موضحةً أن مصر تتأثر برياح شمالية غربية قادمة من جنوب وشرق أوروبا، وهي كتل باردة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

فترة النهار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس يتراوح خلال فترات النهار من مائل البرودة إلى بارد على شمال البلاد والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار.

الطقس في فترات الليل

ومع دخول فترات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويكون الطقس شديد البرودة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر، وفق «غانم» التي تشير إلى وجود رياح تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة عن القيم المعلنة على أغلب مناطق الجمهورية، وكان نشاط الرياح قويًا أمس، مصحوبا ببعض الأتربة والرمال المثارة.