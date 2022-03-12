موعد انتهاء موجة الطقس البارد.. «هيئة الأرصاد» توضح

شهدت البلاد حالة من برودة الطقس خلال الفترة الحالية على كافة الأنحاء سواء خلال ساعات الليل أو النهار، ما يجعل الكثيرين يبحثون عبر المحرك العالمي «جوجل» عن موعد انتهاء موجة الطقس البارد، وعودة درجات الحرارة لطبيعتها خاصة وأن فصل الشتاء على وشك الانتهاء وبداية الاعتدال الربيعي على مصر.

موعد انتهاء موجة الطقس البارد

وفي تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن موعد انتهاء موجة الطقس البارد التي تشهدها البلاد هو يوم الخميس المقبل، متوقعة أن تعود درجات الحرارة إلى طبيعتها ونفس المعدل في مثل هذا الوقت من كل عام يوم الجمعة الموافق 18 مارس الجاري.

وأضافت منار أن هذا الاضطراب في حالة الطقس سببها تمركز مرتفع جوي على جنوب أوروبا، بقيم ضغطية مرتفعة، يتسبب في هبوب كتل هوائية باردة، تؤثر على شمال إفريقيا، موضحة أنه لا يجب الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة أو تخفيف الملابس.

وأكدت أن خلال الأسبوع الجاري تشهد البلاد نشاطا للرياح، ما يزيد من الشعور ببرودة الطقس.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وقال منال إن خلال موجة البرد تشهد البلاد طقسا باردا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما خلال ساعات الليل فتكون حالة الطقس شديدة البرودة على كل الأنحاء.

موعد تخفيف الملابس مع بداية فصل الربيع

وأوضحت «منال» أن خلال أسبوع سيحدث الانقلاب الربيعي، حيث ينتهي فصل الشتاء ويبدأ الربيع يوم 20 مارس الجارى، ومع ذلك فإنه لا ينصح بتخفيف الملابس خلال تلك الفترة، حيث يشهد هذا الفصل تقلبات جوية، فترتفع درجات الحرارة خلال النهار، بينما تنخفض ليلا.