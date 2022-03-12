الأرصاد توضح أماكن سقوط الأمطار غدًا: تمتد إلى السواحل الشمالية

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية اضطراب الأحوال الجوية، وعاودت درجات الحرارة الانخفاض وعادت الأجواء الشتوية وبرودة الطقس خلال النهار، لذلك تزداد عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أماكن سقوط الأمطار غدا، مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية ممثلة في الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بشكل يومي عن حالة الطقس غدًا وخلال الأسبوع الجاري.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

ووفق ما كشفت عنه الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد عن أماكن سقوط الأمطار غدًا، فإنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، أمطارا بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث تصل إلى 30%.

كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء، عدا القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري.

حالة الطقس غدًا

ومع إعلان أماكن سقوط الأمطار غدًا، يتوقع خبراء الأرصاد، بالنسبة لـ حالة الطقس غدًا على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، أن يكون الطقس باردًا، بينما ترتفع درجات الحرارة ليكون مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، ودافئًا على جنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، أما خلال الليل، فيكون الطقس شديد البرودة على كل الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 17 08

الإسكندرية 15 09

طنطا 17 08

شبين الكوم 17 08

دمنهور 15 09

بلطيم 16 10

مطروح 14 09

السلوم 15 09

سيوة 18 07

بورسعيد 15 10

دمياط 15 10

الزقازيق 17 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 20 11

نخل 14 08

نويبع 22 15

طابا 20 13

كاترين 12 03

الطور 21 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20-12

مرسى علم 20 13

الفيوم 17 07

بني سويف 17 08

المنيا 19 09

أسيوط 18 09

سوهاج 19 09

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 25 11

إدفو 25 11

أبو سمبل 24 10

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 23 13

أبو رماد 23 14

حلايب 25 14

رأس حدربة 23 15.