الأرصاد: طقس شتوي بارد نهارا شديد البرودة ليلا مع أمطار متفاوتة الشدة

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ هناك انخفاض في درجات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ يسود طقس شتوي بارد خلال ساعات النهار وشديد البرودة مع بداية ساعات الليل.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها منذ قليل، أنَّه من المتوقع أن تسجل محافظة القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري اليوم الأحد 17 درجة مئوية، في حين تسجل السواحل الشمالية 15 درجة مئوية، وتسجل محافظات شمال الصعيد 18 درجة، وجنوب البلاد 24 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، التي يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، على السواحل الغربية، ومناطق متفرقة من سواحل شمال الدلتا، وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم فى مصر

وسجلت درجات الحرارة اليوم في مصر اليوم الأحد ما يلي:

القاهرة 17 08

الإسكندرية 15 09

طنطا 17 08

شبين الكوم 17 08

دمنهور 15 09

بلطيم 16 10

مطروح 14 09

السلوم 15 09

سيوة 18 07

بورسعيد 15 10

دمياط 15 10

الزقازيق 17 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 20 11

نخل 14 08

نويبع 22 15

طابا 20 13

كاترين 12 03

الطور 21 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20-12

مرسى علم 20 13

الفيوم 17 07

بني سويف 17 08

المنيا 19 09

أسيوط 18 09

سوهاج 19 09

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 25 11

إدفو 25 11

أبو سمبل 24 10

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 23 13

أبو رماد 23 14

حلايب 25 14