إيقاف مدير مدرسة عن العمل وإحالته للتحقيق لعدم تواجد الطلاب بالشرقية

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لقرية «بردين» التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والتعليمية بها، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضرورة الانتظام والحضور إلى المدرسة

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة بردين الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وشارك طلاب وطالبات المدرسة طابور الصباح، مؤكداً ضرورة الانتظام والحضور إلى المدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي.

واطلع محافظ الشرقية على سجل الحضور والانصراف للاطمئنان على تواجد أعضاء هيئة التدريس، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشآت الحكومية لتحقيق الانضباط في العمل.

إيقاف مدير مدرسة عن العمل وإحالته للتحقيق

وتوجه محافظ الشرقية لمدرسة الشهيد أحمد يحيى محمد الثانوية ببردين، لمتابعة سير انتظام العمل بها، ليصدر تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بإيقاف مدير المدرسة عن العمل وإحالته للتحقيق، لعدم تواجد الطلاب بالمدرسة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أعضاء هيئة التدريس المتغيبين عن العمل.

وأكد المحافظ، أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخ في قطاع التعليم، قائلاً «أبناؤنا أمانة، ويمثلون نواة لصنع مستقبل الوطن».

وانتقل محافظ الشرقية لتفقد سير العمل بالوحدة المحلية ببردين، مشدداً على رئيس الوحدة المحلية بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإلزام أصحاب المقاهي والمحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي على حرم الطريق، وكذلك حسن استقبال المواطنين وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون.

وشهدت جولة محافظ الشرقية تفقد بيت ثقافة بردين، وأكد ضرورة تفعيل الأنشطة الثقافية والاجتماعية بالبيت، باعتبارها تمثل أحد أدوات القوى الناعمة لتشكيل الوعي وبناء الشخصية وتقديم مواطن صالح يُشارك في بناء وتنمية المجتمع.