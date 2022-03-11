بريد الوطن .. حياة كريمة لأهالى القرين يا محافظ الشرقية

مدينة القرين من أكبر المدن بمحافظة الشرقية ويوجد بضواحيها مناطق فى حاجة ماسة للرعاية والاهتمام من الدولة، وضمها لمشروع «حياة كريمة» الذى تتبناه وترعاه الدولة، حيث توجد فى منطقة «السيد صالح» أرض فضاء خالية من مقومات الزراعة، وحولها مبانٍ وسكان وتدخل فى الحيز العمرانى، وتوجد بها مرافق عامة، مثل الغاز والصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء وهى بجوار مدرسة السيد صالح للتعليم الأساسى، والمطلوب والمرجو من المسئولين والمشرفين على «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية بناء بيت لبعض المحرومين من وجود بيت لهم بمدينة القرين، وضواحيها. نناشد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مدينة القرين، العمل على إيجاد حياة كريمة بمدينة القرين.

أحمد النمر

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