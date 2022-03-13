«التخطيط»: تنفيذ 406 مشروعات في الشرقية باستثمارات بـ8 مليارات جنيه

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة تصل إلى 406 مشروعات، بقيمة استثمارية تبلغ 8 مليارات جنيه، بنسبة نمو 27% عن خطة عام 20/2021.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة عن ملامح «خطة المواطن» الاستثمارية لمحافظة الشرقية لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن الخطة في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق «رؤية مصر 2030».

أهداف «خطة المواطن»

وأكدت وزيرة التخطيط أن إطلاق «خطة المواطن» يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت السعيد أن الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما يتطلب المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع «رؤية مصر 2030»، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير «متابعة المواطن في المحافظات 18/2019– 19/2020»، وإطلاق تطبيق المحمول «شارك 2030».

4,4 مليار جنيه للإسكان وتطوير العشوائيات

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 54,2%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 945 مليون جنيه بنسبة 11,8%.

وتشمل استثمارات قطاع التنمية المحلية 928,8 مليون جنيه، بنسبة 11,6%، ثم النقل 841,8 مليون جنيه بنسبة 10,5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي باستثمارات تبلغ 559,3 مليون جنيه بنسبة 6,9%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 405,4 مليون جنيه بنسبة 5%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الشرقية في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 2,3 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بالمحافظة، إلى جانب 1,4 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

رصف طرق بحوالي 291.5 مليون جنيه

ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 109 مشروعات، وفي قطاع التنمية المحلية يصل عدد المشروعات التنموية 200 مشروع، تتمثل أهم المستهدفات التنموية فيها رصف طرق محلية بحوالي 291,5 مليون جنيه، علاوة على توجيه 52,1 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.