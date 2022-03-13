السعودية تكثّف جهودها لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «السعودية تكثّف جهودها لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان»، حيث تكثّف الممكلة العربية السعودية جهودها، لرفع مستوى الخدمات المقدمة من ضيوف الرحمن من الزائرين والمعتمرين، الذين تزداد أعدادهم خلال الشهر الفضيل.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن أبرز المستجدات الخاصة بتنفيذ قرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

إصدار تصاريح العمرة وزيارة الروضة الشريفة

وبحسب التقرير، أوضحت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أنّ أبرز المستجدات الخاصة بتنفيذ القرار، تمثّلت في إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، وزيارة المسجد النبوي، والاستمرار في إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

إلغاء التحقق من التحصين لدخول المسجدين الحرام والنبوي

وأكد التقرير، أنّ قرار الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التواجد في المسجدين الحرام والنبوي مستمر، إلى جانب إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية للفحص pcr المعتمد، وإلغاء التحقق من التحصين للدخول إلى المسجدين الحرام والنبوي لكل ضيوف الرحمن.

استعدادات تنظيم أعداد القاصدين لأداء المناسك

وأتمّ التقرير، أنّ الوكالات الميدانية والإدارية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تستعد لتنظيم أعداد القاصدين لأداء المناسك والعبادات في الحرمين الشريفين، وتهيئة منظومة خدمات تراعي معايير الجودة، خلال رفع الإجراءات الاحترازية وتطلعات الوافدين من جميع أنحاء العالم.