مع ارتفاع أسعار الرحلات.. مزايا «حساب الحج والعمرة» من بنك الإسكان

دخل القطاع المصرفي على خط تقديم حلول تمويلية لبرامج الحج والعمرة، بعد توقعات ارتفاع أسعارها هذا العام، لتوفر بعض البنوك العاملة بالسوق المحلية، منتجات مصرفية داعمة لتمويل رحلات الحج والعمرة.

حساب توفير الحج والعمرة من «التعمير والإسكان»

يقدم بنك التعمير والإسكان، حساب توفير الحج والعمرة، الذي يتيح للعملاء فتح الحساب بحد أدنى 1000 جنيه للأفراد، بعائد سنوي 3.25%، على أن يتم احتساب العائد على أدنى رصيد شهري، ويتم صرف هذا العائد مرتين سنويا في 31 يونيو و31 ديسمبر، كما يتيح بحسب رغبة العميل، عدم احتساب العائد على الحساب مع منحه بعض المزايا العينية أو النقدية لا تتجاوز قيمتها العوائد المستحقة.

اقرأ أيضا الحج والعمرة: الصلاة بالروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يوما

مزايا حساب توفير الحج من بنك التعمير والإسكان

فيما يلي أبرز مزايا حساب توفير الحج والعمرة من بنك التعمير والإسكان: