مع ارتفاع أسعار الرحلات.. مزايا «حساب الحج والعمرة» من بنك الإسكان
كتب:
منى صلاح
04:33 م | الخميس 03 فبراير 2022
معتمرين في طريقهم للعمرة- أرشيفية
دخل القطاع المصرفي على خط تقديم حلول تمويلية لبرامج الحج والعمرة، بعد توقعات ارتفاع أسعارها هذا العام، لتوفر بعض البنوك العاملة بالسوق المحلية، منتجات مصرفية داعمة لتمويل رحلات الحج والعمرة.
حساب توفير الحج والعمرة من «التعمير والإسكان»
يقدم بنك التعمير والإسكان، حساب توفير الحج والعمرة، الذي يتيح للعملاء فتح الحساب بحد أدنى 1000 جنيه للأفراد، بعائد سنوي 3.25%، على أن يتم احتساب العائد على أدنى رصيد شهري، ويتم صرف هذا العائد مرتين سنويا في 31 يونيو و31 ديسمبر، كما يتيح بحسب رغبة العميل، عدم احتساب العائد على الحساب مع منحه بعض المزايا العينية أو النقدية لا تتجاوز قيمتها العوائد المستحقة.
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مزايا حساب توفير الحج من بنك التعمير والإسكان
فيما يلي أبرز مزايا حساب توفير الحج والعمرة من بنك التعمير والإسكان:
- الدخول في سحب دوري على الحج والعمرة بعد مرور 6 أشهر ليتحمل البنك تكاليف السفر والإقامة في الأراضي المقدسة.
- يوفر الحساب للعميل، دخول السحب بعدد الفرص التي تعادل مضاعفات المبلغ المذكور، وفي حالة فوزه مع عدم ملائمة التوقيت يمكنك التنازل لشخص آخر أو تأجيل الرحلة للموسم التالي مباشرة.
- في حال عدم الفوز في السحب، يتولى البنك تنظيم برنامج لأداء الحج والعمرة على نفقة المودع مع توفير تخفيضات كبيرة مع الشركات التي يتعاون معها البنك في تنظيم رحلات هذا البرنامج التمويلي.
- يشترط البنك على الراغبين في فتح حساب الحج والعمرة، تقديم مستند تحقيق شخصية رسمي، وبطاقة الرقم القومي الخاص بالعميل، مع تقديم صورة جواز سفر للأجانب المقيمين، وتقديم مستند يعبر عن محل إقامة مثل فاتورة كهرباء أو فاتورة مياه أو حتى فاتورة تليفون، بالإضافة إلى مستند لإثبات جهة العمل سواء أكان العميل يعمل لدى الجهاز الإداري أو شركة بالقطاع الخاص، أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.