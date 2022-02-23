«غرفة السياحة»: كل إجراءات الحج والعمرة متوفرة على البوابة الإلكترونية

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية للحج، جاء لتنظيم موسم يطابق قوانين بوابة العمرة المصرية، لافتا إلى أن كل إجراءات الحج والعمرة، باتت متوفرة على بوابة العمرة المصرية.

فاروق: متابعة كل الحجاج المصريين من خلال باركود مخصصا لكل منهم

أضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أنه سيجر متابعة كل الحجاج المصريين من خلال باركود، سيكون مخصصا لكل منهم على حدة، كما سيجر توفير تطبيق إلكترني للحجاج، ليكون تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة التضامن، بالإضافة إلى وزارة السياحة والشركات السياحة العاملة بالقطاع.

قانون تنظيم الحج هدفه نقل كل تحركات المواطن المصري إلى الجهات المختصة

أوضح أن قانون تنظيم الحج هدفه نقل كل تحركات المواطن المصري إلى الجهات المختصة، لأنه في حال حدوث أية مشكلات لأي حاج من المصريين، يجر التواصل مع الحاج فورا، من أجل حل المشكلة من لجنة الحج الدائمة، والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أما عن أسعار العمرة والحج، أكد أن جائحة فيروس كورونا، تسببت في رفع أسعارها بشكل كبير ومرتفع، إذ أنه قبيل ظهور أزمة كورونا، لم تكن تتجاوز رحلات العمرة للأراضي المقدسة أكثر من 30 ألف جنيه في أفخم الفنادق.