وزارة الحج والعمرة تعلن منع فئتين من أداء الفريضة.. تعرف عليهما

أصدرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بيانا جديدا بشأن من لهم حق أداء فريضة الحج هذا العام، وهي الإجراءات التي يتم تحديثها من وقت لآخر في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا وحسب مستجدات المنحنى الوبائي في المملكة، والذي شهد تراجعا نسبيا مؤخرا بعد ارتفاع كبير خلال الأسابيع الماضية.

وجاءت جائحة كورونا لتغير كثير من طقوس أداء فريضة الحج والعمرة، حيث اضطرت السعودية إلى اتخاذ مزيد من التدابير التي حدت من قدرة مئات الآلاف من أبناء العالم الإسلامي على أداء هذه الفريضة المقدسة.

وزارة الحج والعمرة توضح أحدث شروط أداء الفريضة

وبحسب الاشتراطات التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة لن يسمح بتأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لأداء فريضة الحج، أو من يقيم إقامة نظامية داخل السعودية، في إشارة بالتأكيد إلى غير السعوديين الذين يريدون أداء مناسك فريضة الحج.

وبناء على ما أعلنته وزارة الحج والعمرة السعودية، لن يكون من حق حامي تأشيرة الزيارة أداء فريضة الحج، كما لن يكون من حق الحاملين لتأشيرة الأعمال التقدم للحصول على تصريح لأداء مناسك الحج خلال العام الجاري.

وزارة الحج والعمرة عن أعداد الحجاج: سيحدد ذلك لاحقا

ولم تحدد وزارة الحج والعمرة بعد ضوابط أو طريقة وآلية أداء مناسك الحج هذا العام، كما لم تحدد أيضا الوزارة العدد المسموح به لأداء الفريضة سواء من داخل المملكة أو من خارجها.

وأكدت الوزارة على أنها ستعلن لاحقا كل ما يتعلق بضوابط وطريقة أداء الحج والعمرة، وكذلك أعداد المسموح لهم بأداء الفريضة سواء من داخل السعودية أو من خارجها. ومن المتوقع أن يكون العدد المسموح به لأداء الفريضة محدودا كما تم الاعتياد عليه خلال العامين الماضيين في ظل جائحة كورونا.