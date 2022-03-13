توجيهات عاجلة للإسراع في تقنين أراضي الدولة: عقود مؤمنة وإزالة التعديات

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدوري برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لمتابعة ملف تقنين أراضي الدولة، وخلال الاجتماع شدد «إسماعيل»، على استمرار تكثيف جهود المحافظات فى التقنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وفقاً للقانون، على أن يجرى استرداد كل أراضي ومستحقات الدولة، ومواجهة التعديات بحسم للحالات التى لا تنطبق عليها معايير التقنين.

تحفيز طالبي تقنين وضع اليد على سداد الرسوم المستحقة

‎وأشارت تقارير المتابعة لوزارة التنمية المحلية إلى ارتفاع معدل إصدار العقود إلى نحو 3 آلاف عقد شهريًا، وهو ما وصفه مساعد رئيس الجمهورية بأنه معدل جيد مع ضرورة تكثيف الجهود لزيادته خلال الفترة القادمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات لحث طالبي تقنين وضع اليد على الإسراع من الانتهاء من إجراءات الخاصة بذلك، وسداد المستحقات المطلوبة لتسلم العقود.

ورصد ‏ال‎تقرير معدلات الأداء في المحافظات، وأسفر عن فحص ومعاينة 140 ألف طلب تقنين جاد، وتبين وجود 35 ألف حالة لا يجوز تقنينها، وأكثر من 4 آلاف حالة غير مستوفاة للشروط، وتم التواصل مع مقدمي الطلبات لاستيفائها، بينما بلغ عدد الطلبات الصالحة للتقنين 92 ألف حالة، تمّ تسليم عقود التقنين لـ47 ألف حالة، بنسبة 50% من إجمالي الحالات الجاهزة للتقنين حتى الآن.

تجهيز 44 ألف عقد للتسليم بعد سداد مقدمات التعاقد

أشار التقرير إلى وجود نحو 44 ألف عقد آخر جاهز للتسليم بمجرد انتهاء الإجراءات، وسداد مقدمات التعاقد أو استكمالها، منها نحو 13 ألف عقد أراضي زراعية، و31 ألف عقد أراضي بناء، وتواصل لجان المعاينة عملها للانتهاء من معاينة، وحسم مصير57 ألف حالة متبقية من طلبات التقنين الموجودة لدى المحافظات‏‎.

وشدد إسماعيل على ضرورة التزام المحافظات بالعقود النموذجية المؤمنة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، ودقة قاعدة البيانات لأراضي الدولة ومنعًا للتزوير، مع استمرار التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة بشأن الأراضي المستردة بالمحافظات، والتي تصلح للعرض في مزادات علنية‏.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، نتائج لجنة إنفاذ القانون، وحصاد الموجة الـ19 لإزالة التعديات، ‏‎وفي هذا الإطار قال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة إن المهندس شريف إسماعيل شدد على عدد من التوجيهات أولها استمرار لجان إنفاذ القانون فى كافة المحافظات فى تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة أي تعديات على أراضي الدولة، والتنسيق مع المحافظات لحماية كل الأراضي التي يتم استردادها، مؤكداً بعدم السماح بأي حالات تعد على أراضي الدولة ومواجهة هذه الظاهرة بحسم ‏مع قيام هيئة الأوقاف بالتنسيق مع لجان إنفاذ القانون بشأن الأراضي التابعة للهيئة والمتعدي عليها لسرعة إزالة هذه التعديات.

أما التوجيه الثالث، فيتمثل في تنسيق وزارة التنمية المحلية مع رئيس لجنة إنفاذ القانون لوضع مخطط مرور دوري على المحافظات، لمراجعة الحالات واجبة الإزالة وسرعة التحرك لتنفيذ ذلك، أما ‏‎التوجيه الرابع فيتمثل في قيام وزارة التنمية المحلية بإعداد تقرير مفصل بطلبات التقنين التى استوفت كافة الشروط وحصلت على موافقات الجهات المعنية، ولم يتم إصدار العقود لها للوقوف على أسباب عدم تحرير العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الأمر.