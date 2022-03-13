تفاصيل أزمة الفيلم الفلسطيني صالون هدى: تشويه للقضية ومشاهد مخلة

حالة واسعة من الجدل اشتعلت على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب الفيلم الفلسطيني صالون هدى للمخرج هانى أبو أسعد، وتوالت الاتهامات لمخرج الفيلم وصناعه بـ تشويه القضية الفلسطينية وإهانة المرأة الفلسطينية بالإضافة إلى خدش الحياء والترويج للإباحية، حتى وصل الأمر إلى إصدار وزارة الثقافة الفلسطينية بيان صحفي أكدت فيه رفضها للفيلم، وأنها لم تسمح له تمثيل البلاد في ترشيحات جوائز الأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم الفلسطيني صالون هدى، حول سيدة تمتلك صالون لتصفيف الشعر في بيت لحم، وتترد على الصالون أم شابة تدعى «ريم»، وتقوم «هدى» بتخدير الأم الشابة وتصويرها في مواضع مخلة وتحاول إبتزازها بمقطع الفيديو للتعاون مع الكيان الصهيوني، لتجد «ريم» نفسها في مواجهة صعبة ما بين مبادئها وخيانة بلادها وما بين سمعتها وشرفها.

تعليق وزارة الثقافة على الفيلم الفلسطيني صالون هدى

وأصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيانا صحفيا حول حالة الجدل التي سببها الفيلم، وأكدت أنه قدم صورة سلبية عن المرأة الفلسطينية، تمس الشعب الفلسطيني بأكمله، وتنافي قيمه وأخلاقه.

وكشفت وزارة الثقافة كواليس استبعاد اللجنة المخصصة لاختيار فيلم لتمثيل فلسطين في مسابقة أوسكار العالمية، بالرغم أن صناعه قدموا نسخة خالية من المشاهد «المخلة بالأخلاق»، وفقا للبيان، وجاء رفض الفيلم بسبب ما وصفته اللجنة بـ«ضعف بنية الفيلم وعدم قدرته على تقديم صورة صادقة أو قابلة للتصديق في شخصياته الرئيسية، وفي تقديم صورة المقاومة والعملاء والعلاقة مع الاحتلال حيث اتسمت معالجة هذه القضايا بالسطحية والضعف، وأعطت نتائج سلبية معاكسة للهدف من تسليط الضوء على قضية اسقاط النساء».

مخرج الفيلم الفلسطيني صالون هدى: قصة حقيقية

وعرض الفيلم للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان تورونتو السينمائي، في سبتمبر الماضي، وتستند أحداث الفيلم إلى محاولات المخابرات الإسرائيلية إسقاط الفتيات الفلسطينيات وتحويلهم إلى عملاء لها.

ومن جانبه أوضح المخرج هاني أبو أسعد في تصريحات سابقة، أن الفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية، وهو ما جذبه لتقديم تلك القصة حيث نادرا ما يجد قصة مستوحاة من أحداث حقيقية تحتوي على تناقضات، على حد تعبيره.

يذكر أن فيلم «صالون هدى» من بطولة عدد ميساء عبد الهادي، منال عوض، علي سليمان، سامر بشرات وكامل الباشا.