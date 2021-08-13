العرض العالمي الأول لفيلم صالون هدى في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

أعلنت إدارة الدورة الـ46 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي بكندا، اختيارها للفيلم الفلسطيني صالون هدى للمخرج الفائز بالجوائز هاني أبوأسعد للمنافسة على جوائز المهرجان، إذ يشارك في قسمPlatform، وهو القسم المهتم بعرض أفلام المخرجين المميزين في السينما العالمية، وتقام فعاليات الدورة المقبلة خلال الفترة من 9 وحتى 18 سبتمبر.

فيلم صالون هدى مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق في مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور في محل لتصفيف الشعر في بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها، تنقلب الأمور رأسًا على عقب حين يتم تصويرها في مواضع مخلة بسبب هدى التي تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها.

مخرج الفيلم يتحدث

وعن اختيار الفيلم قال المخرج هانى أبو أسعد فى تصريحات صحفية: «نادرًا ما أجد قصة مستوحاة من أحداث حقيقية تحتوي على تناقضات. صالون هدى فيلم تملؤه التناقضات التي تتشابك سوياً بطريقة دقيقة، ثم تبدأ في التوافق مثل التروس الرئيسية داخل الساعة، وفي النهاية تقوي بعضها البعض خلال التحامها. على الرغم من وجود وظائف وأجندات مختلفة، إلا أنهم جميعاً يعملون لنفس الهدف، التشويق»

مهرجان تورونتو السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات الدولية، يقام سنويًا في كندا، ويعرض أهم أفلام العام ويشارك في دورته القادمة أكثر من 120 فيلمًا، ويجذب سنوياً أكثر من 400 ألف متابع حول العالم.

معلومات عن فيلم صالون هدى

الفيلم من بطولة علي سليمان، منال عوض وميساء عبد الهادي، وإنتاجH&A Production (هاني أبوأسعد وأميرة دياب)، وفيلم كلينك (محمد حفظي)، إنتاج مشترك بين MAD Solutions (ماهر دياب وعلاء كركوتي)، وLagoonie Film Production (شاهيناز العقاد)، كما يشغل دانييل زيسكند من شركة فيلم كلينك منصب المنتج المساعد، كما تشارك Key Films و Cocoon وPhilistine Films في إنتاج الفيلم. وتتولى شركة MEMENTO INTERNATIONAL توزيع الفيلم دولياً فيما تتولى MAD وLagoonie توزيع الفيلم العالم العربي.

هاني أبو أسعد سيناريست ومخرج فلسطيني، يعد أحد أشهر وأهم المخرجين العرب المعاصرين، تضم قائمة أعماله أفلامًا عربية حققت نجاحًا دوليًا استثنائيًا، إذ ترشح فيلم الجنة الآن (2005) لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي وفاز بالجولدن جلوب، وفيلم عمر (2013) والذي ترشح للأوسكار أيضًا كأفضل فيلم أجنبي، وفي 2017 أخرج أول أفلامه في هوليوود وهو The Mountain Between Us من بطولة النجمة كيت وينسلت وإدريس إلبا، وافتتح الفيلم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ39، ويُعد فيلم صالون هدى أحدث أعماله.