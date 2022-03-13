مصرع شخص في تصادم سيارتين بالقليوبية

شهد طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي في نطاق مدينة طوخ أمام قرية دندنا بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارتين، ما أسفر عن وفاة أحد السائقين، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العقيد تامر موسى حنفي مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام قرية دندنا بنطاق المركز على الطريق الزراعي، وحدوث تكدس في الحركة المرورية.

انتقال سيارات الإسعاف

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة الإسعاف، وتبين وفاة السائق «صبحي، أ»، 70 سنة، مقيم بقرية شبرا هارس، وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وبالمعاينة تبين أن الحادث وقع بين سيارة «سوزوكي رقم 3815 ق س ع» قيادة السائق «صبحي، أ»، 70سنة، مقيم بقرية شبرا هارس، وسيارة «إيواز رقم 3492 ق ب ر»، قيادة السائق «ياسر، س»، 55 سنة، مقيم بمدينة طوخ، ووقع الحادث عند مدخل قرية دندنا على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي في اتجاه محافظة القاهرة، وتم العمل على تسهيل الحركة المرورية ونقل تلفيات الحادث على جانبى الطريق لعدم مصالح المسافرين.

انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان

وحررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، والتي أمرت بالتحفظ علي جثمان المتوفىن وانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان، وكتابة تقرير الصفة التشريحية للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة قبل تسليمه لذويه لدفنه.