انطلاق حملات تطعيم طلاب مدارس القليوبية بلقاح كورونا

تفقد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مدرسة الفنية بنات بكفر شكر، للاطمئنان على انتظام العمل بمنظومة تطعيم طلبة المدارس بلقاح كورونا، والتي انطلقت بالمحافظة عقب انتهاء مرحلة جمع موافقات أولياء الأمور على تطعيم أبنائهم.

التثقيف الصحي لطلاب المدارس

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ضرورة التثقيف الصحي للطلبة بصفتهم سفراء في منزلهم للتوعية بخطورة فيروس كورونا وضرورة للحصول على اللقاح.

خطة إدارة الأزمات

وفي سياق آخر، ناقش الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خطة المديرية في المرحلة المقبلة مع الفريق الطبي والإداري بالمديرية، وخطة العمل المستقبلية لإدارة الأزمات.

وناقش وكيل الوزارة كافة الموضوعات المتعلقة بضرورة الاستثمار لعنصر الوقت لتوصيل الخدمة الطبية للمريض في الوقت المناسب، وكذلك طرق الدعم للمستشفيات لتوفير متطلبات الدواء والمستلزمات والأكسجين.

وتضمن الاجتماع مناقشة كيفية إدارة مبادرات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واهتمامه الخاص بطبيب الرعاية العاجلة وبوصفه «طبيب الإنقاذ».

تقديم الرعاية الطبية على مستوى متميز

وأكد وكيل الوزارة على أهمية العمل للفريق الطبي والإداري ككيان واحد مسؤل عن خدمة المريض وتقديم الرعاية الطبية على المستوى الذي يستحقه، مضيفا أنه تم التنسيق مع مستشفى الجامعة ببنها لتقديم الخدمات الطبية بالمحافظة ومبادرة حياة كريمة لقوائم الانتظار وتطعيمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد والصيانة والتشغيل بالطاقة المثلى وتوفير الأكسجين وترشيد الإنفاق والاهتمام بالحماية المدنية.

كما أكد وكيل وزارة الصحة على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدما الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.