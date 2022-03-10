توفير خدمات أول مكتب للصادرات والواردات بـ«تجارية القليوبية»

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، عن توفير خدمات أول مكتب للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمقر الغرفة التجارية ببنها، في إطار البروتوكول الموقع بين غرفة القليوبية والهيئة لتشغيل المكتب في فرع القليوبية لخدمة الوجه البحري ومحافظات الدلتا.

خدمات المكتب الجديد

وكشفت الغرفة التجارية بالقليوبية في بيان لها، عن أن المكتب يقدم عدة خدمات للتجار والمستثمرين في الوجه البحري والدلتا، وهي كالتالي:

- إصدار سجل مصدرين جديد وسجل مستوردين جديد.

- تقديم المشورة الفنية.

- إصدار قيد مصدرين جديد.

- قيد مصدر الفرد.

- قيد شركات التضامن أو التوصية بنوعيها في سجل المصدرين.

- قيد الهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال العام في سجل المصدرين.

- قيد الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة.

وتتم تلك الخدمات من خلال توفير كافة الإجراءات اللازمة لذلك في شباك واحد، للتيسير على المتعاملين مع الغرفة، حيث أن العمل يتم وفق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

خدمات الشباك الواحد

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية إن افتتاح المكتب الجديد يأتي استكمالًا لرسالة الغرفة التجارية للعمل بنظام الشباك الواحد لخدمة التجار والمستثمرين، حيث أن المكتب يستخرج البطاقة الخاصة بالمستوردين والمصدرين، بالإضافة إلى أنه يخدم محافظات الوجه البحري والدلتا، مشيرا إلى أن جميع خدمات المكتب تتم في إطار التحول الرقمي، وجميع الخدمات يجرى تسليمها خلال 60 دقيقة.

وكان اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، قد افتتحا المكتب مؤخرا بحضور لفيف من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، في إطار خدمات الغرفة للتجار والمستثمرين ومشروع التحول الرقمي والشباك الواحد.