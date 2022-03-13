مؤلف «الكبير أوي»: التحدي بالنسبة لنا شعور الجمهور بسلاسة الأحداث

يواصل الفنان أحمد مكي، تصوير الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، في ظل منافسة قوية بين عدد من الأعمال الكوميدية الأخرى.

مؤلف مسلسل الكبير أوي يكشف كواليس التحضير

من جانبه، قال مصطفى صقر مؤلف مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن العمل يقدم جزءًا آخر من الأجزاء السابقة للمسلسل، فنحن لم نخترع مسلسلا جديدا، وكان هذا تحد أكبر بالنسبة لنا».

وأضاف مؤلف مسلسل الكبير أوي: «كان الرهان الأكبر بالنسبة لي، هو شعور الجمهور بسلاسة الأحداث، على الرغم من مرور 6 سنوات على عرض المسلسل الدرامي».

أبطال مسلسل «الكبير أوي 6» أحمد مكي

يشارك الفنان أحمد مكي البطولة عدد من النجوم منهم، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وليلى عز العرب، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

وتوقف تصوير مسلسل الكبير أوي عدة مرات، بسبب إصابة الفنان أحمد مكي وليلى عز العرب بفيروس كورونا، وعدد آخر من النجوم.

وتغيب الفنانة دنيا سمير غان، بطلة الأجزاء السابقة، عن الجزء السادس، وتبدأ أحداث الجزء الجديد عندما يجد الفنان أحمد مكي نفسه في مأزق بسبب تربية ولديه التوأم جوني والعترة، ويضطر للزواج مرة أخرى، ويقع في أكثر من زيجة وينفصل، وتدور الأحداث في إطار كوميدي تشويقي، بين أبطال العمل.

ومن المقرر أن تدخل الحلقات الأولى مرحلة المونتاج والمكساج؛ من أجل تسليمها إلى القناة، التي من المقرر أن تعرضها في شهر رمضان 2022، إذ ينتظر المسلسل فئة كبيرة من الجمهور.