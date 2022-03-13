ابنة فريد الديب تكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة اعتزاله المحاماة

تصدر اسم المحامي فريد الديب، التريند بعد إعلانه إصابته بالسرطان أمس خلال مرافعته في قضية حسن راتب المتهم في قضية الآثار الكبرى، وقال «الديب» في جلسة الأمس: «لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لي، فقد تجاوزت الثمانين عاما، وأعاني من السرطان».

وكشفت المحامية حنان فريد الديب تطور حالة والدها الصحية قائلة: «والدي فريد الديب، يعاني من مرض سرطان الدم منذ عدة سنوات، ويتلقى العلاج، ولديه مشكلات صحية في القلب، وأجريت له عمليات تركيب دعامات وصل عددها إلى 9 دعامات منذ عدة أشهر، منها 3 حديثة بعد رحيل شقيقتي الكبرى إيمان في مايو الماضي».

فريد الديب يمر بحالة نفسية سيئة بعد رحيل ابنته

وأضافت «الديب» لـ«الوطن»: «بعد رحيل شقيقتي دخل والدي في حالة نفسية سيئة جدا، خاصة أنها كانت الشقيقة الكبرى التى تهتم بجميع أفراد الأسرة وبوالدي بشكل خاص، لذلك فهو لديه رغبة في تقليل عدد القضايا التي يترافع بها، وفي الظهور بشكل عام».

وتوفيت إيمان فريد الديب ابنة المحامي فريد الديب، في 19 مايو من العام الماضي بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز الـ 50 عاماً.

أبرز المعلومات عن فريد الديب

- من مواليد 23 أكتوبر 1943 بالقاهرة.

- تخرج في كلية الحقوق عام 1963 وهو من أشهر الأسماء اللامعة في عالم المحاماة بمصر.

- تخصص في القضايا الجنائية، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري.

- أبرز القضايا التي ترافع فيها محاكمة القرن الخاصة بعائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك (محاكمة القرن)، ومحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بعد 2011، وآخرها قضية الآثار الكبرى.

- كان على علاقة وثيقة بالرئيس الأسبق مبارك وقال الديب في تصريحات تليفزيونية مؤخرا: «من أحسن الناس اللي تعاملت معهم، المرحوم الرئيس حسني مبارك، قابلته في السجن بعد ما خد حكم مؤبد وقلت له أنا أديت واجبي لكن ربنا موفقش، جرب حظك مع محامي تاني، رفض بشدة وقال يستحيل أنت اللي هتكمل وتكتب الطعن، وفعلا كتبت الطعن وتم نقض الحكم، وأعيدت المحاكمة وحكم ببراءته، تقدير الموكل شيء مهم».