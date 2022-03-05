موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. اعرف عدد ساعات الصيام

تشهد محركات البحث العالمية، خلال هذه الساعات، عمليات بحث عدة حول موعد شهر رمضان 2022 في مصر، وذلك تزامنا مع بداية شهر شعبان، ويبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد أول أيام الشهر الكريم، وعدد ساعات الصيام، حيث يمتاز بالعديد من الشعائر والروحانيات التى تميزه عن باقى شهور العام.

موعد شهر رمضان 2022 في مصر

ووفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن موعد شهر رمضان 2022 في مصر، سيكون يوم 2 أبريل المقبل، على أن يكون 30 يوما هذا العام، أى مكتملا، وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأضاف المعهد، خلال تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أنه سيتم الإعلان عن موعد شهر رمضان 2022 في مصر، رسمياً بعد رؤية هلال الاستطلاع، وذلك في يوم 29 شعبان المقبل الموافق 1 أبريل.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 في مصر

ووفقا للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك للعام 2022 – 1443، والموافق الأول من شوال، هو يوم الاثنين 2 مايو المقبل.

إمساكية شهر رمضان 2022 في مصر

السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة.

- صلاة المغرب 6:14.

- إمساك 3:55.

الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة.

- صلاة المغرب 6:15.

- إمساك 3:54.

الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة.

- صلاة المغرب 6:15.

- إمساك 3:52.

الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة.

- صلاة المغرب 6:16.

- إمساك 3:51.

الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة.

- صلاة المغرب 6:17.

- إمساك 3:50.

الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة.

- صلاة المغرب 6:17.

- إمساك 3:48.

الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة.

- صلاة المغرب 6:18.

- إمساك 3:47.

السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة.

- صلاة المغرب 6:18.

- إمساك 3:46.

الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و35 دقيقة.

- صلاة المغرب 6:19.

- إمساك 3:44.