المؤبد و10 سنوات لمتهمين قتلا شابا في الشرقية.. منعهما من بيع المخدرات

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد ومعاقبة آخر بالسجن لمدة 10 سنوات، في اتهامهما بقتل شاب تصدى لهما وحاول منعهما من الاتجار في المواد المخدرة، كما قضت ببراءة اثنين آخرين في ذات القضية.

مقتل شاب في منيا القمح

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسني بشرى، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد محمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 31991 لسنة 2021 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 3273 لسنة 2021 جنايات كلى جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بضبط كل من «السيد م. م . ع»، 27 عاما، عامل، ومقيم في قرية بني صالح بمركز بلبيس، و«أشرف . ف . ا»، 30 سنة، عامل، مقيم في نفس القرية، و«نورا. إ . ع . إ . ط»، 21 سنة، ربة منزل، مقيمة ببندر منيا القمح، و«محمود . م . س»، 23 سنة، سائق «توك توك»، مقيم مركز منيا القمح، حيث قام المتهم الأول بقتل المجني عليه «كمال . ر. ك . ص»؛ عمدا مع سبق الإصرار.

المجني عليه حاول منع ترويج المواد المخدرة

وأفاد عصام إيهاب محمود عبدالمعبود، صديق المجني عليه، بأن صديقه أبلغه قبل وفاته بقيام المتهم الأول وآخرين بالسيطرة على إحدى الأراضي الزراعية في منيا القمح، وأنهم يزاولوا نشاطهم الإجرامي في بيع وترويج المواد المخدرة، ورغبته منه في إقصائهم عن تلك المنطقة وتوجهوا صوبهم مستقلين دراجتين ناريتين، وما إن أبصروا تواجد المتهمين حتى أشهر الثانى منهم سلاحا ناريا (بندقية خرطوش)، مهددين إياهم بعدم الدخول إلى بؤرتهم الإجرامية فانصاعوا لذلك؛ إلا أنهم عاودوا إليهم لما أثار فعلة المتهمين حفيظة المجني عليه، فانطلقوا صوبهم مرة أخرى، وما أن أبصروا المتهمين لاذوا بالفرار تاركين بؤرتهم الإجرامية ومستقلين «توك توك» قيادة المتهم الرابع، حتى قاموا بتعقبهم وتمكنوا من استيقافهمز

ونشبت مشاجرة فيما بين المتهم الأول وبين المتوفى، لمعاتبة الأخير للأول على فعلته، إلا أن الأول باغته بعيار ناري استقر في عموم جسده، والذي أودى بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وفر هاربا تاركا حقيبة تحوي على جوهر الهيروين المخدر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة التي أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، وأصدرت حكمها المتقدم.