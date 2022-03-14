حظك اليوم برج الثور الاثنين 14-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تتخذ قرارات مهمة

مولود برج الثور، صاحب شخصية حازمة وقوية، يضع أموره تحت سيطرته، لا يخضع للآخرين، يسعى لتنفيذ أفكاره فقط، يرفض الاستماع الى الآخرين، من الصعب أن يشعر باليأس سريعا.

كما يتسم أيضا مولود برج الثور بأنه متملك مع شريك حياته العاطفي، يرفض التغير المستمر، يحب الاستقرار عاطفيا، شديد الغيرة، يحب أن يكون محور اهتمام أصدقائه وعائلته، يحب أن يلتزم المحيطين به بقرارته، حذر دائما من الأصدقاء والمعارف الجدد في محيطة الاجتماعي.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

تنصحك اليوم خبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد، مولود برج الثور، بضرورة توخي الحذر الشديد اليوم فى علاقتك بشريك حياتك، حيث ان هناك برجين معاكسين، هما فينوس والمريخ، مما قد يثير لديك المشاكل، لذلك فمن المهم أن تكون حذرا، ولا تتسرع في أي قرارات اليوم، كما يجب أن تلتزم اليوم بكل واجباتك، حتى لا تتضاعف مشاكلك على الصعيد الاجتماعي والعاطفي.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بعدم اتخاذ أي قرارات مهمة اليوم على الصعيد العملي، حيث إن القمر في وضع معاكس، مما قد يعرضك للكثير من المشاكل، لهذا يجب عليك أن تحافظ حذرك، وألا تنفعل، وتسيطر على هدوء أعصابك وغضبك، كما يجب أن تكون متماسكا، وحذرا من المكائد التي قد تتعرض لها على الصعيد العملي، وأن تحتفظ أيضا بمشروعاتك وأفكارك لنفسك، وفق حظك اليوم.