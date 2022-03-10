حظك اليوم برج الثور الخميس 10-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور، شخص ناجح في العمل، يتمسك بقراراته، مسيطر على المقربين منه والمحيطين به، سواء على الصعيد العملي أو الاجتماعي، يرفض الخضوع للآخرين، يستطيع وضع خططه بنفسه.

كما يتسم مولود الثور، بالغيرة الشديدة على المقريبن منه، محب للتملك، يعمل بنشاط، يتحمل المسئولية، عاطفي ورومانسي مع شريك حياته، لديه عزيمة لتحقيق مشروعاته وخطط المستقبل، يعمل بهدوء وتروي من أجل تنفيذ تلك الخطط.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

تنصحك اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بضرورة العمل بتروي وعدم التسرع فىي قرارتك، خاصة أن الشمس موجودة اليوم، وفق حظك اليوم في منزل الأصدقاء، وهذا ما سوف يساعدك كثيرا على تخفيف الضغوط التي تتعرض لها في الأونة الأخيرة، كما أن وجودها في برجك يسمح لك بتحقيق الخطوات الجيدة من حيث التقارب مع الأحباب، والأصدقاء، لهذا يجب أن تكون جذابا اليوم، كما يجب أن تحافظ على اللباقة في الأحاديث معهم.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، لديك الكثير من الخطط والمشروعات اليوم يجب أن تسعى لتحقيقها، حيث إن القمر موجود في منزلك الثاني لهذا يجب أن تلتزم الهدوء في وضع خططك، وتراجع كل خطوة بدقة شديدة، تجنبا للوقوع في أزمات أو أخطاء قد تعرض هذه المشروعات لأي أزمات، لهذا يجب أن تتروي جيدا خلال وضع تلك الخطط والعمل على تنفيذها.