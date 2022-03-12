حظك اليوم برج الثور السبت 12-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدأ برج الثور من مواليد 20 أبريل حتى 20 مايو، ويتسم بشخصيته القوية فهو يحب أن تكون الأمور من حوله تحت السيطرة بشكل دائم، ومن الصعب جعله يشعر بالإحباط أو اليأس الشديد، مهما كانت الصعاب من حوله، فهو يواجه كل الصعوبات بشكل كبير مهما كانت، حيث أن تحقيق أهدافه هي الأولوية القصوى له.

ويميل مولود برج الثور للدقة في تنفيذ أعماله فهو يتقن المهمات التي يكلف بها بشكل جيد وتكون خالية من الأخطاء، فهو مجتهد لأبعد حد وطموحه كبير لكي يحقق كل ما يريد في حياته، ويتميز مولود برج الثور بالوقار والتحدث بطريقة مهذبة مع الغير، فهو يرفض الانفعال أو التقليل من الغير، كما أنه يصعب عليه التعبير عن مشاعره فهو رغم حساسيته الكبيرة لا يستطيع البوح بما يوجد بداخله، وهو صادق بشكل كبير.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور أن تستغل حظك في إدارة حوارات ناجحة في العمل وتحرك الأمور في الاتجاه صحيح.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في منزلك الثالث مما يدفعك أن تفتح قلبك وتشارك بآراء جيدة وتفاؤلية رغم التشوش، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.

عيوب برج الثور

وأبرز عيوب مولود برج الثور أنه رغم اجتهاده وحبه للعمل والتطوير من نفسه يتسم بالكسل الشديد فهو لا يحب التحرك كثيرا والأنانية الكبيرة، فهو لا يستطيع التفكير في أي شئ غير نفسه، وهو شديد العند فهو يتمسك برأيه بدرجة كبيرة ويرى نفسه دائما على صواب متجاهلا أي شئ آخر.