حظك اليوم برج الثور الأحد 13-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. تشعر بالراحة وسط العائلة

توقعات كثيرة حملها علماء الفلك لمواليد برج الثور على كافة المستويات هذا العام، إلا أن المستوى المهني حظي بنصيب الأسد، إذ يحمل العام 2022 نسخة تحقيق الأحلام؛ كون كوكب المشتري سيكون في الحادي عشر معظم العام، لذا يستطيع هذا المولود أن يحقق مكاسب كبيرة في مكان عمله، كما أنه سينال مكاسب أفضل من الأعوام الماضية، لكن احذر من الاحتيال المالي الذي قد تتعرض له هذا العام.

ويعرف عن مولود برج الثور الذي وُلد خلال الفترة من 20 أبريل حتى 20 مايو، كونه صاحب شخصية قوية فهو يحب أن تقود الأمور من حوله تحت السيطرة بشكل دائم، ومن الصعب جعله يشعر بالإحباط أو اليأس الشديد.

ومن منطلق أن البعض يبحث يوميًا عن طالع برجه، تقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي وفق عبير فؤاد خبيرة الأبراج على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور، رغم الضغوط، تساعدك الشمس وعطارد على التأثير بلطف فيمن حولك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

رغم الضغوط، تساعدك الشمس على أن تشعر بالراحة والأمان بتواجدك اليوم وسط العائلة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.

برج الثور في الحب

لا يقع مولود برج الثور في الحب بسهولة، ولكنه إذا وقع عبَّر عن حبه بكل الطرق، فهو في البداية لا يعترف بالمشاعر؛ كونه من الأبراج التي تغرق في عملها، ولكن بمجرد أن يفصح عن الحب ملكه، كما يفضل دائمًا أن تخاطب عقله.