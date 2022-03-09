حظك اليوم برج الثور 9-3-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الثور يبدأ من 21 أبريل حتى 21 مايو، وهو ثاني الأبراج الفلكية، ويتميز مولود برج الثور بالقدرة على تحدي الصعاب؛ لكي يحقق ما يريد فهو يتميز بصبره الكبير في مختلف الأمور، فمن الصعب أن يتم إحباطه فهو لا يسمع لمن يحاول إحباطه أو جعله يشعر بعدم الرضا، وهو لديه ثقة كبيرة في قدراته فهو مجتهد بدرجة كبيرة.

كما يفضل مولود برج الثور الأجواء الطبيعية والمناظر الخلابة، وهو متحمل للمسئولية، فهو ينفذ المهام التي توكل إليه بسرعة وبشكل مثالي، كما انه يتسم بالرومانسية والقدرة على إسعاد حبيبه.

حظك اليوم.. مولود برج الثور على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مواليد برج الثور، بضرورة التركيز في العمل والأمور المهنية، حتى تتمكن من تحقيق نتائج جيدة على الصعيد المهني، لكن عليك أن تراجع خطواتك جيدا قبل تنفيذ أي أمر، مشيرة إلى أن التسرع في الأمور قبل دراستها جيدا، قد يعرضك لمشكلات عديدة، وذلك على الصعيد المهني.

حظك اليوم.. مولود برج الثور على الصعيد العاطفي

كما عليك أن تعتني بأقوالك جيدا، إذ أن استجابتك لاستفزاز البعض قد يجعلك تتسرع في ردود أفعالك؛ مما يجعلك تشعر بالعصبية وقد تقوم بأفعال بشكل عصبي دون دراستها جيدا؛ مما يجعلك تدخل في مشكلات عديدة مع أحبائك أو الأهل، لذا عليك أن تكون أكثر هدوءًا لتجنب الخلافات، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.