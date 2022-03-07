طرح البرومو التشويقي لفيلم «أخويا» بطولة أحمد عز

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «أخويا»، البرومو التشويقي الرسمي للعمل، الذي يعد البطولة الأولى للفنان أحمد عز، ضمن تجربة الأفلام القصيرة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أحداث برومو فيلم «أخويا»

وظهر أحمد عز، خلال البرومو، أنه يعمل في البناء، ولديه أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقع في حب الفنانة بسنت شوقي، وعلى الرغم من أنه يعاني من العديد من الصعوبات في حياته، إلا أنها تدعمه.

ويشارك في بطولة فيلم «أخويا» برفقة النجم أحمد عز، كل من بسنت شوقي، وصلاح عبدالله، والعمل من تأليف رفيق مرقص، وفكرة وإخراج ساندرا نشأت.

أحمد عز يشارك في الاختيار 3 برمضان 2022

في سياق آخر، يشارك «عز» في السباق الرمضاني القادم 2022 من خلال دوره في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، بجوار الفنان كريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، الذي تدور أحداثه حول البطولات المختلفة للجيش والشرطة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الجزئين الأول والثاني.

آخر أعمال أحمد عز السينمائية

كما حقق أحمد غز، نجاحا كبيرا الفترة الماضية بفيلمه الجديد «الجريمة» الذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائية، وتصدر إيرادات شباك التذاكر منذ عرضه، ويشاركه بطولته كل من: منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ميرنا نور الدين وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث فيلم «الجريمة» في إطار تشويقي أكشن، كما يحمل طابع الدراما النفسية، ويحتوي على مشاهد عنف ممزوجة بالجريمة.