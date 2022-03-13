خطة حكومية للوصول لمنتج سياحي بيئي يحقق إدارة مستدامة للموارد الطبيعية

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، برنامجي الدعم الفني لأصحاب ومديري النزل البيئية، وبرنامج تطوير المنتج السياحي البيئي بواحة سيوة، استمرارًا لجهود وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة التابع للوزارة لدعم السياحة المستدامة والتنمية السياحية الصديقة للبيئة في مصر.

رفع كفاءة الفنادق والنزل البيئية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنّ البرنامجين الجديدين يهدفان إلى رفع الوعي وبناء القدرات لأصحاب ومديري النزل البيئية والعاملين بها، إضافة إلى رفع كفاءات الفنادق والنزل البيئية، بمشاركة المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة، للوصول لمنتج سياحي بيئي يحقق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ويعظم الاستفادة من ثقافات المجتمعات المحلية والموارد الطبيعية المرتبطة بهما.

تطوير المحميات الطبيعية

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّه سبق تنفيذ البرنامجين دراسة علمية وعملية قائمة على زيارات التقييم الميدانية، للوصول للوضع الحالي للنزل البيئية، وإعداد التقارير الفنية وإطلاق الدليل الإرشادي لتطبيق هذه المعايير في ضوء الإمكانيات الحالية والأهداف المستقبلية، بمشاركة المجتمعات المحلية كأحد أهم محاور وزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية.

وأوضحت فؤاد أنّه جرى تنفيذ البرنامجين على مدار يومين بمدينة سيوه، وبحضور عدد من مديري وأصحاب النزل البيئية بسيوة، وممثلي هيئة تنشيط السياحة، مجلس المدينة، مكتب السياحة، ممثلي الجمعيات الأهلية وممثلي أصحاب المصلحة المرتبطين بقطاع السياحة البيئية بواحة سيوة، ويعد هذان البرنامجان ضمن البرامج الرئيسية لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة.