في عيد ميلادها.. حكاية ليلى طاهر مع «خلوة رمضان»

من وجوه السينما المصرية المعروفة التي استطاعت بطيبتها وتلقائيتها أن تحظى بمحبة الكثير من الجمهور، وقفت أمام كبار النجوم والمخرجين والمؤلفين، وتمكّنت من تقديم ما يقرب من 270 عملًا فنيًا متنوعًا بين السينما والتليفزيون وتقديم البرامج، إنها الفنانة ليلى طاهر التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم.

بدأت الفنانة ليلى طاهر مسيرتها الفنية من خلال التليفزيون، إذ عملت مذيعة في التليفزيون المصري وقدمت عدة برامج كانت من أشهرها «مجلة التليفزيون».

أعمال ليلى طاهر في مجال السينما

خاضت الفنانة ليلى طاهر تجربة التمثيل من خلال تقديمها لعدد من الأعمال السينمائية الناجحة، مثل: «أبو حديد» وللنساء فقط، وصراع الأبطال، وزوج في أجازة» وغيرها من الأفلام.

اشتركت الفنانة ليلى طاهر في عدد من الأعمال الدرامية الهامة مثل: «القاهرة والناس، وعادات وتقاليد، والمفسدون في الأرض، ومفتش المباحث، والشيطان والحب، ورفقًا أيها الأبناء»، وغيرها من المسلسلات.

طقوس خاصة في رمضان

وكشفت الفنانة ليلى طاهر عن طقوسها الخاصة بها في شهر رمضان، إذ قالت إنَّها تحرص على تقسيم يومها إلى 3 جوانب، وتواظب على قراءة القرآن والصلاة والورد اليومي بالنهار بجانب الأدعية والتسابيح، أما في المساء تكرر ذلك مرة أخرى منذ العشاء وحتى الفجر، وذلك في تصريح سابق لـها لـ«الوطن».

ليلى طاهر: لدي خلوة في البيت

تمتلك الفنانة خلوة خاصة بها لقراءة القرآن الكريم، «عندى خلوة في البيت وبقعد فيها مع نفسي في رمضان، وده بيساعدني على ختم القرآن الكريم 4 مرات في شهر رمضان»، فضلا عن حرصها على التبرع للجمعيات الخيرية الموثوق بها.