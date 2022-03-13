السجن 15 عاما لشقيقين قتلا سائقا وحرقا جثته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 15 عامًا لكل منهما، لقتلهما سائقًا بزعم تورطه في علاقة غير شرعية بزوجة أحدهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسني بشرى، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد محمد غريب.

ضبط شقيقين بتهمة قتل سائق في منيا القمح

تعود أحداث القضية رقم 884 لسنة 2022 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 4 لسنة 2022 جنایات كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد ضبط «حسام . ز . خ . ع»، 26 عامًا، سائق، ومقيم في كفر ميت سهيل مركز منيا القمح، وشقيقه «رضا»، 46 عامًا، عامل بشركة الطحان بالعاشر من رمضان، بتهمة قتل المجنى عليه «محمد . س . م»، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله، واتفقا سويًا على وضع مخطط لتنفيذ الجريمة والإصرار على تنفيذ ما سولت لهما أنفسهما وأعدا لذلك الغرض أداة «حبل».

استدراج المتهم وخنقه وحرقه

وتبين من تحريات مباحث منيا القمح، قيام المتهمين بتعقب المجني عليه حتى تيقنا من مكان وجوده وهاتفه المتهم الأول، واهمًا إياه برغبته في توصيل شقيقه المتهم الثاني بمركبة خاصة بالمجنى عليه «ميكروباص»، وما إن توجه لهما استقلا تلك المركبة قيادة المجني عليه، وما إن توارى كلاهما عن أعين المارة فانقض عليه المتهمان متعديين عليه بالضرب، وأجهز المتهم الأول على المجني عليه بالحبل وعصر عنقه، وقام كلاهما برطم رأسه بالسلم الحديدي للمركبة حتى لفظ أنفاسه، ثم أضرما النيران بجسده.