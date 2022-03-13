تفاصيل معرض «صنع في مصر» بدمنهور: 52 عارضا و4 رعاة يروجون للمنتجات المحلية

تحت شعار «صنع في مصر»، يُقام في محافظة البحيرة معرضًا للمنتجات اليدوية المحلية الصنع بمناسبة عيد الأم في الفترة من 13 إلى 23 مارس 2022 بسينما النصر الصيفي بدمنهور بمشاركة «الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي، ونوادي المرأة التابعة لمديرية الصحة، وأندية الفتاة بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ومركز الإبداع وقصور الثقافة، ومديرية التربية والتعليم» وبالتعاون مع الغرفة التجارية والمصنعين المحليين بالمحافظة، بهدف التروّيج للمنتجات اليدوية المحلية الصنع بالمحافظة.

رعاة معرض «صنع في مصر»

ويجرى تنظيم المعرض برعاية «جهاز التنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وبنك مصر، وجمعية رجال أعمال البحيرة، ومؤسسة حياة كريمة».

ويضم المعرض 52 عارضا من مختلف أنحاء المحافظة يعرضون منتجات متنوعة مثل: «المصنوعات الجلدية، الملابس، الإكسسوارات والمشغولات والمفارش اليدوية، مصنوعات خشبية، البراويز – الكروشيه والتريكوه، وديكورات، ومنتجات غذائية، وموبيليا وآثاث، وأجهزة كهربائية، والشتلات الزراعية، وموزايك، وأحذية، ومأكولات وحلويات»

سينما النصر الصيفي بدمنهور

سينما النصر الصيفي أنشأها وجيه أباظة في بداية سنة 1965 حيث كانت المدينة تفتقر إلي سينما صيفية ، على مساحة 1700 متر، في ذلك الوقت كانت توجد في دمنهور 3 من دور العرض السينمائي فقط وهي سينما البلدية وسينما الأهلي وسينما الجمهورية، واعتبرت السينما الجديدة إضافة جديدة للحياة الثقافية والأدبية والفنية والتي اذدهرت في تلك الفترة من تاريخ دمنهور.

أسماء كثيرة لمعت وقتها مثل الفنان والملحن محمد حامد نوح، ومحمود الحديني، والفنان جميل برسوم الفنان، محمود الجندي، والفنان فهمي الخولي، والفنان عبدالعزيز مخيون والملحن منير الوسيمي.

وكانت سينما النصر الصيفي ملتقى لعائلات المدينة يقضون فيها سهرات ممتعة مع أجمل الأفلام العربية والأجنبية، وكانت دار السينما المقامة في أرقى شوارع المدينة مثار إعجاب وثناء زوار المدينة، اختفت الآن مقاعدها وتَه َدم مسرحها الذى ُعرض عليه أروع المسرحيات لعمالقة التمثيل فى مصر، وأقيمت عليه المسابقات العالمية لفرق الفنون الشعبية، وقت أن كانت فرقة البحيرة للفنون الشعبية فى أوج مجدها.