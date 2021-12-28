بائعات المنتجات اليدوية لـ«الرئيس»: «فرحانين بيك .. ونورت أسوان»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة أسوان الجديدة، وتفقد كورنيش المدينة، ومنطقة الإسكان والفيلات، وتحدث مع إحدى بائعات الحرف اليدوية، قائلا: «اللي بتعملوه ده حاجة جميلة، ربنا يوفقكم، بجد حاجة جميلة، وطالما الدنيا ماشية كويس يبقى إحنا سعداء جدًا بيكم»، فيما ردت عليه البائعة: «أنا سعيدة إني شوفتك يا ريس، حضرتك واقف مع مصر وقفة قوية، وعملت مصر على مصر، مش مصر واحدة، أنا سعيدة بيكم جدا، وعاوزه أدعم البلد».

بائعة منتجات غذائية تستعرض المنتجات أمام الرئيس

وأضافت «البائعة»: «أنا بدرب البنات على شغل النسيج والحرف اليدوية، البنت بتخلص دراسة بتكون عاوزة تجهز نفسها، بجيب البنات وأدربها، عاوزين زقة من معاليك»، فرد الرئيس السيسي: « قوليلي أعمل إية وأنا أعمل».

السيسي يشيد بمنتجات إحدى السيدات

واستعرضت بائعة أخرى بعض المنتجات الغذائية للرئيس السيسي، قائلة: «ده خبز نوبي مشهور جدًا، ودي مربى كركدية»، الأمر الذي أضحك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بمنتجاتها.

السيسي لأهالي أسوان: «ادعولنا ربنا يفتح علينا»

وقالت أخرى: «إحنا فرحانين بيك يا ريس من ساعة ما جيت لينا يوم في أسوان، وحققت مطالبنا، نورتنا يا ريس»، فرد الرئيس السيسي: «ادعولنا ربنا يوفقنا ويفتح علينا وإحنا نعمل كل حاجة حلوة».