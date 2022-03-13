تحرير 44 محضرا في حملة مكبرة على أسواق مدينة رأس سدر

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الحملات التموينية مستمرة ولن تتوقف لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار غير المبررة، موضحًا أن مديرية الصحة والسكان تشن بالتوازي حملات تستهدف المحال التجارية والأسواق لضبط السلع غير المطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية.

وأشار المحافظ إلى شن حملة موسعة في مدينة رأس سدر، بهدف تكثيف المرور على أماكن تداول المشروبات والأغذية، لضمان استمرار تقديم طعام صحي وآمن لجميع مواطني جنوب سيناء.

44 محضرا في رأس سدر

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم الأحد، إنه في إطار استعدادات محافظة جنوب سيناء لاستقبال عدة مؤتمرات مهمة، وكذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد تحرير طابا وأعياد المحافظة، شنت إدارة مراقبة الأغذية حملة مكبرة في مدينة رأس سدر اليوم للمرور على أماكن تداول المشروبات والأغذية، لضمان استمرار تقديم طعام صحى وامن لجميع مواطنى محافظة جنوب سيناء.

وتابع بأن الحملة جرت تحت إشرف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية، وحررت 44 محضرا متنوعا بعد المرور على المحال التجارية والأسواق.

فحص 27 منشأة

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن الحملة مرت على 27 منشأة تقدم أطعمة ومشروبات للمواطنين، وجري تحرير 15 محضر نظافة، و29 محضرا لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، بإجمالي 44 محضرا.

وأضاف أنه جرى إعدام 95 كجم و25 لتر أغذية ومشروبات مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضاغة إلى سحب 22 عينة أغذية مختلفة وتم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة، لضمان سلامتها للاستخدام من قبل المواطنين.